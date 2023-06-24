В отчете разведки США говорится об отсутствии прямых свидетельств инцидента, произошедшего в Уханьском НИИ и вызвавшего пандемию.

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Национальная разведка США опубликовала отчет, в котором говорится о бездоказательности обвинений Уханьского НИИ вирусологии. Разведка сообщила, что не нашла каких-либо свидетельств инцидента, произошедшего там и вызвавшего пандемию COVID-19.

«У нас нет никаких доказательств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий предшественник. Также нет никаких прямых свидетельств того, что до пандемии произошел инцидент, связанный с исследованиями, который мог вызвать пандемию COVID», - сообщила служба разведки.

На данный момент служба имеет две версии возникновения коронавируса. Первая - он случайно просочился наружу из одной китайской лаборатории. Вторая - люди заразились естественным путем через животных.

Ранее стало известно, что экономический ущерб после пандемии коронавируса в России составил 1,6 триллиона рублей. ПЦР тесты помогли стране снизить ущерб, так как помогали людям заблаговременно выявить болезнь.