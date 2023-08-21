Опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники экипажем «Аллигатора»
Российский вертолет уничтожил вражеский бронетранспортер на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники.
Вражеский бронетранспортер попал в поле зрения экипажа российского разведывательно-ударного вертолета на Южно-Донецком направлении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что бронеобъект неприятеля был уничтожен точным ударом управляемой ракеты.
Ранее сообщалось, что российский Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.