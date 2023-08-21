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Опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники экипажем «Аллигатора»

14:25 21.08.2023
Российский вертолет уничтожил вражеский бронетранспортер на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники. 

Вражеский бронетранспортер попал в поле зрения экипажа российского разведывательно-ударного вертолета на Южно-Донецком направлении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что бронеобъект неприятеля был уничтожен точным ударом управляемой ракеты. 

Ранее сообщалось, что российский Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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