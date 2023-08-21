Салюков и делегация ВС Ирана возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Делегация ВС Ирана прибыла в Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества.

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Делегация ВС Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками Киюмарсом Хейдари прибыла в российскую столицу для обсуждения вопросов, касающихся военного сотрудничества.

Как сообщает Министерство обороны РФ, под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В Главном командовании Сухопутных войск прошла официальная часть переговоров. Стороны обсудили военное сотрудничество и взаимодействие с целью повышения боеготовности ВС РФ и Ирана. Были достигнуты договоренности по наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками двух стран.

Запланировано посещение иранской делегацией военно-учебных заведений и предприятий российской оборонки. Также гости побывали на форуме «Армия-2023», где им показали современные образцы вооружения и техники.

Отметим, что на «Армию-2023» приехали представители 85 стран, десятки иностранных делегаций, а некоторые государства, такие как Иран, Китай и Индия, представили и свои обширные экспозиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.