Следователи работают у люка в Москве, где началась смертельная диггер-экскурсия

По последним данным СМИ, были найдены тела трех человек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Правоохранители обследуют канализационный коллектор в Самотечном сквере в Москве, откуда, предположительно, началась трагическая диггер-экскурсия. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Ранее ТАСС сообщал, что накануне группа диггеров численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, причем во время мощного ливня, который накрыл столицу.

По информации Baza, к настоящему моменту обнаружены тела трех человек. Как утверждается, в числе погибших - 18-летний молодой человек и 15-летняя школьница.

В настоящий момент другие участники экскурсии не выходят на связь, их поиски продолжаются.