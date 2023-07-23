Опубликованы кадры ДТП на севере Москвы, в котором погиб один человек

ДТП произошло на внешней стороне третьего транспортного кольца утром в воскресенье.

© Видео: Telegram, Прокуратура Москвы © Фото: Telegram, Прокуратура Москвы

На севере Москвы столкнулись два легковых автомобиля на внешней стороне третьего транспортного кольца. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

«В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель "Ауди"», - сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Среди пострадавших водитель каршеринга и несовершеннолетний пассажир «Ауди».

Ранее прокуратура опубликовала видео наезда на пешеходов в Электростали. Водитель сбил двоих человек и попытался скрыться с места происшествия. Женщина погибла на месте, мужчину госпитализировали.