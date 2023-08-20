От новейших образцов российской техники до западных трофеев: как прошел МВТФ «Армия-2023»

На форум «Армия-2023» приехали представители 85-ти стран, десятки иностранных делегаций, а некоторые государства, такие как Иран, Китай и Индия, представили и свои обширные экспозиции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главное событие недели безусловно - Международный военно-технический форум «Армия-2023». Ежегодный смотр достижений оборонно-промышленного комплекса в свете нынешних событий стал ареной не только для демонстрации мощи российской оборонки и различной военной продукции, но и большой политической площадкой.

Не смотря на все попытки Запада сорвать Форум, Россия в мире совсем не одинока, имеет надежных партнеров и друзей, а спрос на российскую высокотехнологичную военную продукцию стабильно высок. На «Армию» в этом году приехали представители 85-ти стран, десятки иностранных делегаций, а некоторые государства, такие как Иран, Китай и Индия, представили и свои обширные экспозиции.

И всем, кто сейчас в нарождающемся многополярном мире отстаивает свои национальные интересы и независимый путь развития, Россия готова предложить широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. Об этом в своем видеообращении говорили и президент, и министр обороны Сергей Шойгу, который в первый же день провел несколько двусторонних встреч со своими коллегами из дружественных стран, и осмотрел их и наши военные новинки.

И такое активное сотрудничество, как сказал министр, «Это лучший ответ всем любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядки». Что касается наших разработок, то тут, конечно, основной интерес к тому, как быстро, по ходу СВО, модернизируется имеющаяся техника, как с учетом реального боевого опыта шлифуются новейшие научные разработки, и как наша армия на глазах обретает совершенно новую мощь и силу и в личном плане и в военно-техническом.

А вот широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко так не безупречна, как ее представляли на Западе. И экспозиция трофейного оружия, захваченного российскими военнослужащими тому яркое подтверждение. В парке Патриот выставили поверженные французские танки AMX, Шведский БМП CV-90, американские гаубицы, сбитые ракеты Storm Shadow и HIMARS. Как показала спецоперация, ничего уникального или неуязвимого для российской армии на поле боя нет.

Вход в конгресс-центр парка Патриот только по особому приглашению. В этом году его получили военные делегации восьмидесяти пяти стран. Китай, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Намибия, Абхазия - в общем - только дружественные России государства со всех континентов, кроме Северной Америки и Австралии. Зал забит так, что не протолкнуться. Министры и генералы в разного цвета мундирах ведут переговоры с глазу на глаз и жмут друг другу руки. Общение только на равных - это и есть главный посыл девятого Международного военно-технического форума «Армия», отмечает Президент России на церемонии открытия. Его видеообращение иностранцы снимают на камеры мобильных телефонов.

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство. Предлагаем нашим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов», - обратился к участникам форума Владимир Путин.

Спрос на российскую оборонку вырос, как только Запад усилил свое давление на страны третьего мира. И это лучшее подтверждение провала всех попыток изолировать нашу страну, отметил на открытии форума Сергей Шойгу. Санкции и угрозы США и Евросоюза не запугали наших партнеров, а наоборот спровоцировали на усиления дружбы с Россией.

«В сложной международной обстановке вы нашли возможность приехать, тем самым показав свое стремление продолжать контакты, укреплять и развивать обоюдовыгодное сотрудничество. Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок», - заявил Сергей Шойгу.

Особое внимание технике, проверенной в реальном бою. И здесь у нашей страны явное преимущество. Спецоперация привлекла всеобщее внимание к нашим «Су-шкам», «Аллигаторам» и Т-72, многие образцы техники удалось улучшить, исходя из полученного боевого опыта.

«В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев на экспозицию трофейного оружия», - отметил глава Минобороны России.

Представленная на выставке техника НАТО была подбита во время спецоперации. Более восьмисот семидесяти образцов того, с чем пришлось столкнуться на поле боя нашим военным. Австралийский вездеход Bushmaster, который перевозил нацистов по Триполью в ДНР, должен был защитить экипаж от пуль и подрыва на минах, но в итоге был уничтожен и сгорел дотла. Изрешеченный пулями финский БТР и просто брошенный в запорожской степи танк стали трофеями российских бойцов.



Представители китайского оборонного ведомства и военные атташе нескольких африканских стран скрупулезно рассматривают каждое повреждение на натовской технике. Представленный на «Армии-2023» американский БТР - М-113 наши мотострелки превратили в решето - броня, словно фольга, насквозь пробита из тридцатимиллиметровой пушки. Такие же отверстия и на командно-штабной машине ВСУ, которую поставили Киеву британцы. Выжить в условиях современного боя устаревшая западная техника не в состоянии.

«Двери довольно тяжело открываются. С учетом того, что механизм пневматический при отсутствии воздуха в системе проблематично десантироваться», - рассказал военнослужащий автобронетанкового управления Сергей Громов.

Не все вооружение, которые западные страны поставляют на Украину старое. Вот, например, американский бронеавтомобиль MaxxPro+ прошел всего 19 000 километров, а последнее техническое обслуживание у него было в 2021-м году. Самое удивительное, как относится Вооруженные силы Украины к таким дорогим подаркам. Вот конкретно представленную на Форуме машину просто бросили в поле. Она завязла и ее оставили в качестве трофея нашим военным.

Четыреста лошадиных сил, автоматическая коробка передач и пневматическая подвеска американца подвели ВСУ. MaxxPro проиграл в боевом ралли по украинскому чернозему.

«Огромная масса, которая не позволяет ему двигаться, кроме как на дорогах с твердым покрытием», - рассказал военнослужащий автобронетанкового управления Сергей Громов.

Шведскую БМП, которая стала трофеем наших вооруженных сил буквально две недели назад, в начале августа ее показывали Сергею Шойгу, CV-90 подбили под Кременной. У нее низкий темп стрельбы и плохая живучесть из-за высокого силуэта. Военные шутят, в Швеции деревянную мебель делают гораздо лучше, чем технику. Материалы другие, конечно. Но против наших снарядов броня, словно дерево.

Как заявил Сергей Шойгу, Россия готова передать нашим зарубежным партнерам оценку слабых сторон натовского вооружения. По словам военных экспертов, аналитика заставит иностранцев задуматься - покупать ли им дальше разрекламированные боевые машины.

«В некоторых странах Африки и Азии эта техника присутствует. А тут им, когда им продавали технику им говорили, что эта техника лучше, чем техника советского образца или техника российская. Они же вели целую информационную кампанию. Одно дело красоваться на парадах, другое участвовать в реальных боевых действиях. Вот реальные боевые действия показывают, что эта техника ненадежная», - сказал военный эксперт Алексей Леонков.

Оружием, которым пичкают киевский режим члены НАТО, усеян целый зал. Тут и знаменитый ударный беспилотник Байрактар. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал, разбился и был восстановлен российскими специалистами.

Обломки ракеты от американской РСЗО HIMARS лежат рядом с другой грудой металла - это части так называемой «ракеты-убийцы бункеров» - именно с такой целью англичане подарили Украине Storm Shadow. Российские силы ПВО сбивают и ее.



Для самой известной западной артиллерийской установки нашлось место в центре зала. Американская гаубица М777, представленная на «Армии-2023», что попала на Украину как западное вооружение уже после начала специальной военной операции. Крупнокалиберная пушка была захвачена под Лисичанском.

М777 или как ее еще называют «Три топора» стоит в одном ряду вместе с другими трофеями наших военных. Дмитрий Медведев осматривая выставку, отметил, что запад сливает на Украину миллиарды долларов, поставляя туда в том числе то, что давно нужно было отправить на списание.

«Когда мы все это сжигаем, а сжигаем мы это все очень успешно, Запад возобновляет разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров. Но, нужно понимать, что это только часть истории. Другая часть заключается в том, что американский ВПК и европейский тоже - на этом зарабатывают деньги», - рассказал заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Вот и иностранные военные делегации, кажется, все это прекрасно понимают. От разбитой натовской техники они переходят в павильоны с перспективным вооружением России и ее крупнейших зарубежных партнеров. Сергей Шойгу первым осматривает стенды. Шесть государств представили министру обороны собственные разработки вооружения. Китай - зенитные ракетно-пушечные комплексы. Иран - новейшие беспилотники. Индия - управляемые ракеты. Представители государств поменьше приехали в Россию не только закупить современное оружие, но и чтобы показать Западу, что друзей у нашей страны намного больше, чем врагов.

«Наше присутствие здесь - это наша поддержка Вооруженных сил Российской Федерации, поддержка мира и установления нового мирового порядка. И то, что Никарагуа всегда будет это поддерживать - это факт», - заявил представитель министерства обороны Никарагуа Хуан Хосе Мембреньо Лопес.

На Международный военно-технический форум «Армия-2023» приехал и министр обороны Республики Намибия Франц Капофи.

«Мы следим за ходом специальной военной операции. Мы знаем, что оружие русское очень эффективно. Но мы получаем много информации западной прессы. То, что они говорят, не всегда является правдой, потому что мы сами знаем, как эффективно может быть русское оружие. Я сам был когда то солдатом и сам пользовался, и эффективно применял российское вооружение», - заявил он.

За девять лет форум «Армия» для иностранцев стал визитной карточкой, причем не только министерства обороны, но и России в целом.

«Это - самый крупный сегодня в мире форум научно-технических достижений в области систем вооружения, боеприпасов и обеспечения обороноспособности. Более 80 стран в участвуют, без одного предприятия - 1 500 предприятий представили здесь свои достижения . Одним словом, такого масштабного мероприятия в области обороны и безопасности сегодня в мире нигде не проводится», - заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Точно также нигде в мире, кроме России, не существует такой площадки, где страны смело могут возразить Западу. Государств, готовых отстаивать свои национальные интересы и культуру - на международной арене все больше. Их представители стали участниками московской конференции по международной безопасности. В своем приветствии, Владимир Путин отметил, что Запад совершенно не заинтересован в тихой и мирной жизни, а только подливает масла в огонь всех застарелых конфликтов. Вашингтон пытается подмять под себя Индо-Тихоокеанский регион. Раздувает очаги нестабильности в Африке. В Европе - накачивает оружием Украину.

«Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы. Страны - члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями. К чему приводит эта политика подливания масла в огонь - хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», - заявил Владимир Путин.

В попытках убрать с шахматной доски крупнейших геополитических игроков Запад ведет подковерную борьбу - угрожая санкциями и запугивая изоляцией тех, кто идет на контакт с Россией. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Европа и Америка даже пытались сорвать форум «Армия» - натовские трофеи из зоны СВО больно бьют по имиджу западного ВПК. Именно спецоперация на Украине и стала началом конца доминирования коллективного запада в военной и политической сферах. Ресурсы Киева даже при колоссальной поддержке Вашингтона - тают, а точнее - горят на глазах.

«Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому - разрекламированное стратегическое контрнаступление. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса», - заявил Сергей Шойгу.

Разгребая авгиевы конюшни, читай, склады морально устаревшей техники,члены НАТО отправляют в Киев донашивать свои бронемашины. Коварный план Вашингтона - истощить военные ресурсы России и напасть в пиковый момент - нашему Минобороны известен давно. Но сбыться этому плану не суждено.

«Ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения специальной военной операции можно нанести ущерб российским интересам. Для Армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов. Необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», - заявил глава российского оборонного ведомства.

Нашего главного геополитического партнера - КНР - на форуме представил глава оборонного ведомства Ли Шанфу. По словам китайского министра, безопасность и экономическое развитие - это не привилегия отдельных государств.

Герои спецоперации впервые стали участниками форума «Армия». Командир взвода морпехов с позывным «Струна» долгое время скрывал свое имя. Теперь все знают, что это Владислав Головин носил за плечами тот самый красный рюкзак, когда штурмовал укрепрайоны Мариуполя и освобождал Азовсталь. В боях «Струна» был ранен и потерял ногу. Герою России и другим участникам спецоперации первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов вручил памятные часы.

«Нужно понимать, что каждый, находящийся и занимающийся защитой интересами, интересов государства, и выполнения боевых задач, он как бы для каждого в своей семье, как минимум, является символом СВО, является героем для каждого», - сказал «Струна».

До самого последнего дня форума в Парке Патриот не было отбоя от посетителей. После иностранных военных делегаций двери «Армии» открылись даже для самых маленьких. И для них, и для взрослых - пусть и не погруженных в большие геополитические баталии - военные объясняют на доступном языке - Армия России хоть и грозная, но ее мощное оружие всегда направлено так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.