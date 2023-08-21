Эксперт Кадаков рассказал, как обслуживать иномарки без доступа к фирменному ПО

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Отключение российских дилеров от фирменного программного обеспечения Mercedes-Benz, Audi и BMW больно ударит по автовладельцам. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

«Поиск неисправностей, особенно когда они связаны с электроникой, без фирменной диагностики почти невозможен. Как только вы приезжаете на диагностику, вас подключают к фирменному программному обеспечению. Это облачные технологии, когда система связывается с головным офисом. Если вас отключают от нее, то вы не можете найти ошибки, исправить их или прописать новые блоки при их замене», - рассказал Кадаков.

Как ремонтировать дорогостоящие иномарки в сложившихся условиях - вопрос. По мнению автоэксперта, дилерские центры станут использовать обходные пути, что скажется на времени и качестве техобслуживания.

«Серые дилеры, которые не имели никогда официального доступа, действовали по-другому. Они пиратским образом скачивали программы и использовали их офлайн. Бывшие официальные дилеры тоже это сделали. Это все кривые решения. Будут сейчас искать неисправности и ремонтировать автомобили из своего опыта и на основе скачанных ранее программ», - допустил Кадаков.

Между тем список возможных контрмер весьма ограничен, уточнил он. К тому же их эффективность непредсказуема.

«Можно попытаться подключаться через другие страны с другими паролями, подменяя IP. Иногда это работает, иногда нет. Можно в Казахстан везти машину обслуживать, но по виду видно, что машина продана в России и эксплуатируется там. Все очень сложно», - констатировал автоэксперт.

Ранее стало известно, что правительство России будет регулировать умную электронику в автомобилях. Так, премиум-авто смогут обновлять прошивку, как это делают смартфоны - через облако.