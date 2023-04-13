Правительство РФ будет регулировать умную электронику в автомобилях

Так, премиум-авто могут обновлять прошивку, как это делают смартфоны - через облако, а если и телефон подключен, то устройство может сохранить и номера мобильных телефонов, если были звонки через Bluetooth.

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Попали в ДТП? В аварийных службах уже все знают, даже адрес называть не надо. Так работают автомобили, оснащенные системой ГЛОНАСС. В России функция пока работает только как система реагирования, однако в сигнале спасения, который направляет ваш автомобиль через мобильную связь, содержатся терабайты данных, которые, оказывается, могут перехватить.

«Универсального списка не существует, это данные со всех устройств авто, показатели работы двигателя внутренних систем, телеметрия. Если есть соответствующие функции в панели по навигации, то могут храниться и они, развлекательная система», - сказал генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Случайно разболтать» автомобиль может и про номер ВИН, и про цвет и марку, и про все ваши перемещения. Передача данных работает через встроенную SIM-карту. Премиум-авто могут обновлять прошивку примерно так же, как это делают смартфоны - через облако, а если и телефон подключен, то устройство может сохранить и номера мобильных телефонов, если были звонки через Bluetooth. Конечно, если данные попадут третьим лицам, вряд ли можно будет добраться до ваших банковских карт, считают эксперты, а вычислить элитный автомобиль и куда он передвигается мошенники смогут. В связи с этим правительство поручило профильным структурам разработать стандартизацию бортовых компьютеров и систем передачи данных: в подходе есть и плюсы, и минусы.

«Плюсы помогают понять, как машина эксплуатируется, можно понять, где какие проблемы. Для автопроизводителей это дает возможность понять, где улучшать, где вести работу. Понять кто их клиент, куда он ездит. Но есть и плохие последствия. Есть идея рассчитывать транспортный налог, исходя из того, сколько человек ездит. Учитывая что у вас стоит GPS-позиционирование, ваши перемещения видны как на ладони. Мы становимся объектом для внимания, она собирает информацию различными способами и использует в своих целях. Вопрос, как бы эти цели не были противоправными и не ущемляли наши интересы», - считает автоэксперт Петр Баканов.

Результаты плана стандартизации должны быть предоставлены правительству уже через неделю. Однако сам проект долгоиграющий, так как на реализацию могут уйти годы. Действительно, огромный поток информации из наших автомобилей утекает заграничным производителям, и не ясно как, кто и в каких целях все это использует. С введением стандартизации станет возможным описывать минимальный набор данных, которые должен собирать бортовой компьютер, способ и формат их передачи.

«Такой своеобразный ГОСТ для электроники запретит иностранным государствам перехватывать и распоряжаться информацией российских автомобилей. К тому же зарубежные производители продолжают санкционный бойкот. Блокируют не только мультимедийные прошивки и поставку автозапчастей, дошли и до того, что отказывают владельцам иномарок предоставлять дубликаты ключей», - сказал эксперт по информационной безопасности Дмитрий Борощук.

«Они нам блокируют доступ на сервера, и у владельцев бывают проблемы с ключами. Эта проблема актуальна для “Мерседесов”, они для России полностью заблокировали все поставки ключей, по запчастям пытаются тоже так сделать. Приходится искать обходные пути», - сказал владелец автосервиса Руслан Юдин.

Из-за санкций дилеры потеряли также доступ к необходимому для производства дубликата программному обеспечению. Проблема с изготовлением ключей актуальна, в первую очередь, для премиальных брендов. Сложности возникают и у популярных марок средней ценовой категории моделей 18-20 года выпуска. Но, как говорят автомеханики, мир не без добрых людей.

«Никто так умело не обходит санкции как мы. Во-первых, можно при помощи VPN попытаться обмануть сервисы, которые находятся на территории других стран, изобразить, что мы в Голландии и пытаться пользоваться иностранными сервисами через VPN. Можно отвезти болванки в Казахстан, например, и там попытаться попрописывать. И у нас программисты шикарные в РФ и Белоруссии, может, придумают, как это все сломать», - объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Еще один выход из ситуации - отключить на автомобиле иммобилайзер - то самое противоугонное устройство, которое не позволяет запустить двигатель, пока не распознает сигнал от метки, встроенной в ключ. И после этого сделать в любой мастерской дубликат, но без чипа. Однако в таком случае машина остается без дополнительной защиты от угона.