В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство РФ будет регулировать умную электронику в автомобилях

Россина Бодрова
Елизавета Потейчук
21:07 13.04.2023
Так, премиум-авто могут обновлять прошивку, как это делают смартфоны - через облако, а если и телефон подключен, то устройство может сохранить и номера мобильных телефонов, если были звонки через Bluetooth.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Попали в ДТП? В аварийных службах уже все знают, даже адрес называть не надо. Так работают автомобили, оснащенные системой ГЛОНАСС. В России функция пока работает только как система реагирования, однако в сигнале спасения, который направляет ваш автомобиль через мобильную связь, содержатся терабайты данных, которые, оказывается, могут перехватить.

«Универсального списка не существует, это данные со всех устройств авто, показатели работы двигателя внутренних систем, телеметрия. Если есть соответствующие функции в панели по навигации, то могут храниться и они, развлекательная система», - сказал генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Случайно разболтать» автомобиль может и про номер ВИН, и про цвет и марку, и про все ваши перемещения. Передача данных работает через встроенную SIM-карту. Премиум-авто могут обновлять прошивку примерно так же, как это делают смартфоны - через облако, а если и телефон подключен, то устройство может сохранить и номера мобильных телефонов, если были звонки через Bluetooth. Конечно, если данные попадут третьим лицам, вряд ли можно будет добраться до ваших банковских карт, считают эксперты, а вычислить элитный автомобиль и куда он передвигается мошенники смогут. В связи с этим правительство поручило профильным структурам разработать стандартизацию бортовых компьютеров и систем передачи данных: в подходе есть и плюсы, и минусы.

«Плюсы помогают понять, как машина эксплуатируется, можно понять, где какие проблемы. Для автопроизводителей это дает возможность понять, где улучшать, где вести работу. Понять кто их клиент, куда он ездит. Но есть и плохие последствия. Есть идея рассчитывать транспортный налог, исходя из того, сколько человек ездит. Учитывая что у вас стоит GPS-позиционирование, ваши перемещения видны как на ладони. Мы становимся объектом для внимания, она собирает информацию различными способами и использует в своих целях. Вопрос, как бы эти цели не были противоправными и не ущемляли наши интересы», - считает автоэксперт Петр Баканов.

Результаты плана стандартизации должны быть предоставлены правительству уже через неделю. Однако сам проект долгоиграющий, так как на реализацию могут уйти годы. Действительно, огромный поток информации из наших автомобилей утекает заграничным производителям, и не ясно как, кто и в каких целях все это использует. С введением стандартизации станет возможным описывать минимальный набор данных, которые должен собирать бортовой компьютер, способ и формат их передачи.

«Такой своеобразный ГОСТ для электроники запретит иностранным государствам перехватывать и распоряжаться информацией российских автомобилей. К тому же зарубежные производители продолжают санкционный бойкот. Блокируют не только мультимедийные прошивки и поставку автозапчастей, дошли и до того, что отказывают владельцам иномарок предоставлять дубликаты ключей», - сказал эксперт по информационной безопасности Дмитрий Борощук.

«Они нам блокируют доступ на сервера, и у владельцев бывают проблемы с ключами. Эта проблема актуальна для “Мерседесов”, они для России полностью заблокировали все поставки ключей, по запчастям пытаются тоже так сделать. Приходится искать обходные пути», - сказал владелец автосервиса Руслан Юдин.

Из-за санкций дилеры потеряли также доступ к необходимому для производства дубликата программному обеспечению. Проблема с изготовлением ключей актуальна, в первую очередь, для премиальных брендов. Сложности возникают и у популярных марок средней ценовой категории моделей 18-20 года выпуска. Но, как говорят автомеханики, мир не без добрых людей.

«Никто так умело не обходит санкции как мы. Во-первых, можно при помощи VPN попытаться обмануть сервисы, которые находятся на территории других стран, изобразить, что мы в Голландии и пытаться пользоваться иностранными сервисами через VPN. Можно отвезти болванки в Казахстан, например, и там попытаться попрописывать. И у нас программисты шикарные в РФ и Белоруссии, может, придумают, как это все сломать», - объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Еще один выход из ситуации - отключить на автомобиле иммобилайзер - то самое противоугонное устройство, которое не позволяет запустить двигатель, пока не распознает сигнал от метки, встроенной в ключ. И после этого сделать в любой мастерской дубликат, но без чипа. Однако в таком случае машина остается без дополнительной защиты от угона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:36 В стране и мире
Минцифры РФ представило проект указа о цифровом паспорте россиянина
18:12 В стране и мире
Троих украинских диверсантов задержали в Мелитополе
16:10 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Мутко льготы на покупку вторичного жилья
15:28 В стране и мире
Die Welt: ЕК признала, что замороженные активы РФ придется вернуть
14:58 Спорт
Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям
Популярное
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.