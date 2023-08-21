В Подмосковье горит склад с лакокрасочными изделиями

Приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России и МАЦ.

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В Московской области на складе произошел пожар, горят лакокрасочные изделия, сообщили в МЧС России.

Кроме того, были опубликованы кадры тушения возгорания, его площадь на данный момент составляет 3 000 «квадратов».

По последней информации, сейчас на месте работают более 130 сотрудников экстренных служб, также привлечены 38 единиц техники.

«Также приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России и МАЦ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что работу пожарных осложняет то, что на складе находятся лакокрасочные изделия. Также у здания сложная планировка.

Ранее стало известно, что мощный пожар произошел на складе в подмосковном Раменском.