В подмосковном Раменском горит склад на площади 1,8 тыс. «квадратов»

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Мощный пожар произошел на складе в подмосковном Раменском, сообщили в прокуратуре Московской области. Кроме того, были опубликованы кадры с места ЧП.

Как уточняется, пластиковых поддонов, находящиеся на территории склада, загорелись приблизительно в полдень.

В данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб, площадь пожара достигает примерно 1,8 тыс. «квадратов».

Предварительно, причиной произошедшего является нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

В региональном главке МЧС предупредили, что есть угроза распространения огня на соседний склад.