Пленный украинец Григорян высоко оценил мощь российской артиллерии

Также пленный заявил, что у ВС РФ постоянно находится в воздухе много различных беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Григорян заявил, что у ВС РФ очень сильная артиллерия и он прочувствовал это на себе. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Чем вы сильны - это артиллерия. Даже, если честно сказать, мы даже блиндажик себе построить не можем. Не дает арта и минометка. "Птичка" все время в небе, и не одна», - отметил пленный.

Кроме этого, он вспомнил, что в его подразделении были проблемы с транспортом - не имелось даже легкобронированной машины. Приходилось экономить и на патронах - их постоянно не хватало на стрельбах и учениях.

Григорян подчеркнул, что с российской стороны на него летело очень много снарядов, причем круглосуточно. По словам пленного, ему еле удалось выжить и он не может сказать, выжил ли бы он после следующего выхода на передовую.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники врага на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.