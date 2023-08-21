МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники врага на Запорожском направлении
Операторы FPV-дронов выбивают украинскую технику, с помощью которой враг пытается прорвать российскую оборону.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской бронетехники.
Неприятельская техника уничтожается на Запорожском направлении. Она становится жертвой операторов FPV-дронов, которые не оставляют шансов врагу.
В описании к видео говорится, что беспилотники выбивают бронетехнику неприятеля, которая пытается прорвать оборону ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российский Су-35С уничтожил украинский самолет в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.