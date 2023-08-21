Mash: в Москве двое детей оказались в горящей квартире на 21-м этаже
В Москве в жилом многоквартирном доме на Дмитровском шоссе произошел пожар, огонь охватил квартиру на 21-м этаже, передает Mash.
Как утверждается, в момент ЧП там находились два ребенка - пятилетний мальчик и его 15-летняя сестра.
По данным Telegram-канала, дети были дома одни, так как их мать уже отправилась на работу, а отец пошел на прогулку с собакой.
Отмечается, что, когда квартира воспламенилась, девушка проснулась и быстро сориентировалась, вместе с братом они успели покинуть квартиру. В результате произошедшего никто не пострадал.
Официального комментария от экстренных служб или правоохранительных органов по данному происшествию сейчас нет.
Ранее сообщалось, что в столице три ребенка попали в больницу после пожара с самокатом в квартире.