Mash: в Москве двое детей оказались в горящей квартире на 21-м этаже

Как утверждается, брат и сестра успели выбежать из квартиры.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве в жилом многоквартирном доме на Дмитровском шоссе произошел пожар, огонь охватил квартиру на 21-м этаже, передает Mash.

Как утверждается, в момент ЧП там находились два ребенка - пятилетний мальчик и его 15-летняя сестра.

По данным Telegram-канала, дети были дома одни, так как их мать уже отправилась на работу, а отец пошел на прогулку с собакой.

Отмечается, что, когда квартира воспламенилась, девушка проснулась и быстро сориентировалась, вместе с братом они успели покинуть квартиру. В результате произошедшего никто не пострадал.

Официального комментария от экстренных служб или правоохранительных органов по данному происшествию сейчас нет.

Ранее сообщалось, что в столице три ребенка попали в больницу после пожара с самокатом в квартире.