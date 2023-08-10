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В Москве три ребенка попали в больницу после пожара с самокатом в квартире

Анна Назайкина
09:07 10.08.2023
У детей 4 и 9 лет, а также у 7-месячного малыша диагностированы ожоги верхних дыхательных путей.
В Москве три ребенка попали в больницу после пожара с самокатом в квартире
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Три ребенка пострадали при пожаре в Москве, самокат загорелся ночью в трехкомнатной квартире, сообщили в МЧС России.

В момент, когда произошло ЧП, семья еще не спала, поэтому удалось избежать трагедии. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила одного «квадрата».

В результате произошедшего трое детей попали в больницу - медики зафиксировали у них ожоги.

«Дети 4 и 9 лет, а также 7-месячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей», - уточнили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что не следует оставлять самокаты на зарядке без наблюдения, не стоит заряжать их ночью. Кроме того, рекомендуется установить дома пожарный извещатель.

Ранее в МЧС рассказали, как потушить загоревшийся аккумулятор электросамоката.

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