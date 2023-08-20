Бойцы ЗВО накрыли огнем «Града» позиции боевиков на Купянском направлении

МО РФ показало видео работы российских бойцов по уничтожению объектов и замаскированных позиций противника на Купянском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) ударили по позициям противника на Купянском направлении в зоне спецоперации. Министерство обороны России показало видео их боевой работы.

На опубликованных кадрах расчеты РСЗО «Град» ведут огонь по противнику. В рамках выполнения боевых задач они уничтожают объекты и замаскированные позиции украинских боевиков.

Бойцы действуют четко и слаженно. Прибыв на позицию, они по команде выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды и накрывают мощным огнем огромную площадь. После этого военнослужащие оперативно меняют позицию. Корректировка огня производится с помощью БПЛА.

Ранее расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили позиции украинских бойцов, а также зенитно-артиллерийскую установку ЗУ-23. Координаты цели были получены при помощи беспилотника «Зала».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.