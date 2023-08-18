Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили замаскированные позиции и ЗАУ ЗУ-23 врага в зоне СВО

Координаты скрытых в лесополосе огневых позиций боевиков были получены при помощи российского беспилотника «Зала».

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Артиллеристы Тульского соединения ВДВ нанесли удар по замаскированным позициям украинских боевиков и уничтожили зенитно-артиллерийскую установку ЗУ-23 в зоне СВО. Кадры боевой работы десантников публикует Минобороны России.

Удар по врагу нанесен расчетами гаубиц «Гиацинт-Б» боеприпасами 152-мм фугасного действия.

Противник скрыл свои огневые позиции в лесопосадках, однако его обнаружил наш беспилотник «Зала», проведя воздушную разведку. После получения нужных координат данные были переданы командному пункту артиллерии.

Десантники успели сплотиться за время службы. По словам наводчика «Гиацинта» с позывным «Витязь», все готовы подбодрить друг друга.

«За это время сплотились. Поддержка присутствует. Даже если дома у кого-то проблемы, все пытаются разбавить обстановку. С этим у нас все в порядке», - рассказал «Витязь».

Ранее стало известно, что российская артиллерия наносит наибольший урон националистам на Ореховском направлении. Тяжелые орудия «Гиацинт-Б» запускают снаряды на высоту более 30 километров и уничтожают вражеских «Крабов» и «Леопардов».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.