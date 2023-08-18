Армия Армия Армия

Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили замаскированные позиции и ЗАУ ЗУ-23 врага в зоне СВО

06:16 18.08.2023
Координаты скрытых в лесополосе огневых позиций боевиков были получены при помощи российского беспилотника «Зала».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Артиллеристы Тульского соединения ВДВ нанесли удар по замаскированным позициям украинских боевиков и уничтожили зенитно-артиллерийскую установку ЗУ-23 в зоне СВО. Кадры боевой работы десантников публикует Минобороны России.

Удар по врагу нанесен расчетами гаубиц «Гиацинт-Б» боеприпасами 152-мм фугасного действия.

Противник скрыл свои огневые позиции в лесопосадках, однако его обнаружил наш беспилотник «Зала», проведя воздушную разведку. После получения нужных координат данные были переданы командному пункту артиллерии.

Десантники успели сплотиться за время службы. По словам наводчика «Гиацинта» с позывным «Витязь», все готовы подбодрить друг друга.

«За это время сплотились. Поддержка присутствует. Даже если дома у кого-то проблемы, все пытаются разбавить обстановку. С этим у нас все в порядке», - рассказал «Витязь».

Ранее стало известно, что российская артиллерия наносит наибольший урон националистам на Ореховском направлении. Тяжелые орудия «Гиацинт-Б» запускают снаряды на высоту более 30 километров и уничтожают вражеских «Крабов» и «Леопардов».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:54 В стране и мире
МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА
00:33 В стране и мире
Reuters: США одобрили передачу Киеву F-16 из Дании и Нидерландов
23:59 В стране и мире
Судимого по делу о взятке американца Спектора задержали в Москве за шпионаж
22:33 В стране и мире
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
20:32 В стране и мире
Видео
Путин поручил обновить парк общественного транспорта в России
Популярное
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.