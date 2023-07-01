В Петербурге стартовал автопробег «Слава подводникам Родины!»

Участниками автопробега стали ветераны Военно-морского флота и члены их семей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге стартовал автопробег «Слава подводникам Родины!». Его участниками стали 27 человек - ветераны Военно-морского флота и члены их семей. Утром машины выстроились возле Адмиралтейской башни. Оттуда колонна отправилась в путь.

Маршрут автопробега проходит по нескольким городам. Из Северной столицы колонна машин проследует в Петрозаводск, заедет в Мурманск, посетит Полярный, Североморск и затем отправится обратно.

По пути ветераны посетят места базирования подводных лодок Северного флота, где почтят память коллег, погибших при исполнении воинского долга. Автопробег проходит при поддержке Главного командования ВМФ и Адмиралтейского Координационного совета.

Ранее в Кронштадте состоялась церемония завершения профсоюзного автопробега «Северный флот - не подведет!», который был посвящен 290-летию образования Северного флота и 320-летию Балтийского флота. В честь окончания марафона на Якорной площади города была развернут гигантский Андреевский флаг.