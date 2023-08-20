Месси стал самым титулованным футболистом после победы «Интера» в Leagues Cup

Месси обошел бывшего одноклубника по «Барселоне» Дани Алвеса, у которого было 43 трофея.

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Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в мире, 44-й титул ему принесла победа «Интер Майями» в Leagues Cup.

Победа в финале Leagues Cup принесла «Интер Майями» первый трофей в истории клуба. «Интер» обыграл по пенальти «Нэшвилл» со счетом 10:9. Счет по результатам основного времени составил 1:1. Месси забил гол и реализовал удар в послематчевой серии.

Для Месси этот титул стал 44-м в карьере. В результате аргентинец опередил Дани Алвеса, с которым играл в «Барселоне» - согласно большинству версий, он выиграл 43 трофея.

В американский футбольный клуб Месси перешел в июле 2023 года. О переходе футболиста «Интер» официально заявил 15 июля. По данным Sportico, этот шаг в карьере принесет Лионелю Месси $150 миллионов за два с половиной года.

За время в «Интере» аргентинский футболист сыграл семь матчей и забил уже 10 голов. Он также вошел в топ-3 бомбардиров «Интер Майами».