Месси вошел в топ-3 бомбардиров «Интер Майами»

В матче против «Шарлотт» аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» записал на свой счет восьмой гол.

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Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», вошел в тройку лучших бомбардиров в истории американского клуба. Об этом сообщает телеканал CBS Sports.

В матче 1/4 финала Кубка лиг против «Шарлотт» 36-летний капитан команды, владельцем которой является Дэвид Бекхэм, записал на свой счет восьмой гол в составе нового коллектива. К настоящему моменту чемпион мира 2022 года принял участие в пяти играх.

Лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, ФК «Барселона» и сборной Аргентины догнал Роберта Тэйлора по количеству забитых мячей за «Интер Майами». Вторую строчку по этому показателю занимает еще один действующий игрок клуба Леонардо Кампана (16 голов). Единоличным лидером с 29 голами является аргентинец Гонсало Игуаин, который выступал за команду в период с 2020 по 2022 год.

Лионель Месси перешел из французского «ПСЖ» в «Интер Майами» этим летом. Контракт был подписан на 4 года с зарплатой 50 миллионов долларов в год.

Ранее семикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный - «Золотой бутсы» забил решающий гол прямым ударом со штрафного в первом же матче за «Интер Майами». Нападающий отличился в матче против мексиканского клуба «Крус Асуль».