В стране и мире Бросившего гранату в машину рядом с Москвой-Сити заключили под стражу Елизавета Егорова Злоумышленник обвиняется в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). © Фото: Прокуратура Москвы Читайте нас на: Мужчина, угрожавший водителю машины возле Москвы-Сити и бросивший в салон гранату, заключен под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура. «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», - написала прокуратура в официальном Telegram-канале. Злоумышленнику вменяют хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Напомним, что происшествие рядом с башнями Москвы-Сити случилось в четверг 3 августа. Мужчина угрожал водителю иномарки, и последний сбежал. Злоумышленник попытался завести двигатель, но после неудачной попытки бросил гранату в салон. Экспертное мнение и аналитика