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ВС РФ отразили атаки боевиков в направлении Урожайного в ДНР

Елизавета Егорова
05:58 20.08.2023
Бойцы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов и бронемашины врага, а также грузовик с националистами в ДНР.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости
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В Донецкой Народной Республике в направлении села Урожайное  подразделения группировки «Восток» ВС РФ отразили несколько атак украинских националистов, сообщает начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь», - заявил Чехов.

В сообщении начальника пресс-центра также говорится, что в ходе боевых действий были уничтожены опорные пункты и скопления живой силы противника к западу от Великой Новоселки.

А в направлении Старомайорского военнослужащие не дали врагу провести разведку боем. Националисты понесли потери и отступили.

Двумя днями ранее бойцам «Востока» удалось сорвать ротацию националистов у Урожайного. Враг потерял две группы пехоты и минометный расчет.

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