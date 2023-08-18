ВС РФ сорвали ротацию украинских боевиков и уничтожили две пехотные группы у Урожайного в ДНР

Также уничтожены две группы пехоты, минометный расчет, гаубица Д-20, американское артиллерийское орудие М119.

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Бойцы группировки «Восток» сорвали ротацию украинских боевиков у Урожайного в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», - сообщил Чехов.

Чехов добавил, что во время боя противник потерял две группы пехоты и минометный расчет, ВС РФ сорвали попытку ротаций подразделений ВСУ и поразили скопления живой силы, включая те, которые находились в лесополосах на окраинах Урожайного.

В ходе контрабатарейной борьбы потери противник составили гаубицу Д-20 в районе Времевки и американское артиллерийское орудие М119 в районе Нескучного, добавил Чехов.

Кроме того, артиллерия уничтожила два танка противника в районах Урожайного и совхоза «Октябрь», пункт временной дислокации украинских боевиков в Угладедаре, наземную станцию управления БПЛА в районе Новомихайловки, опорные пункты и места скопления живой силы в районах Старомайорского, Приютного, Ровнополь и севернее Никольского.

Ранее были опубликованы кадры артустановки, которую морпехи ТОФ сделали, прикрепив пушку С-60 к вездеходу МТ-ЛБ. По словам морпехов, получившаяся боевая машина неприхотлива в эксплуатации и удобна в бою.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.