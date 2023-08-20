В стране и мире ВС РФ пресекли атаку беспилотника киевского режима на объекты в Москве и области Украинский беспилотник был подавлен российскими силами РЭБ и потерпел крушение в безлюдном районе Московской области. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В воскресенье 20 августа средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области в столицу, сообщает Минобороны России. «20 августа около 04:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», - говорится в сообщении МО РФ. Беспилотник потерял управление и упал в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Днем ранее стало известно об уничтожении БПЛА над территорией Белгородской области. МО РФ сообщило, что российские средства ПВО своевременно обнаружили вражеское устройство и обезвредили. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика