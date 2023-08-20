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ВС РФ пресекли атаку беспилотника киевского режима на объекты в Москве и области

05:19 20.08.2023
Украинский беспилотник был подавлен российскими силами РЭБ и потерпел крушение в безлюдном районе Московской области.
ВС РФ пресекли атаку беспилотника киевского режима на объекты в Москве и области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В воскресенье 20 августа средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области в столицу, сообщает Минобороны России.

«20 августа около 04:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», - говорится в сообщении МО РФ.

Беспилотник потерял управление и упал в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Днем ранее стало известно об уничтожении БПЛА над территорией Белгородской области. МО РФ сообщило, что российские средства ПВО своевременно обнаружили вражеское устройство и обезвредили.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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