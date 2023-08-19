ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника в воздушном пространстве Белгородской области.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВС РФ при помощи средств ПВО своевременно обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что в результате попытки киевского режима атаковать российские объекты, никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Ночью 19 августа в МО РФ зафиксировали попытку атаки Крыме со стороны Киева. Противник использовал переоборудованный в ударный вариант ЗРК ПВО С-200.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.