Над Москвой уничтожен БПЛА, обломки упали в зоне Экспоцентра

По предварительным данным, после падения обломков в зоне столичного экспоцентра пострадавших нет.

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В ночь на 18 августа над Москвой силами ПВО уничтожен БПЛА. Обломки устройства упали в зоне Экспоцентра, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Значимых разрушений зданию не нанесли», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство, сообщает ТАСС. Отложены вылеты и прилеты.

Несколько дней назад в небе над Москвой средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен еще один вражеский БПЛА. Устройство потерпело крушение в лесном массиве на западе столицы.

Также силами ПВО был уничтожен беспилотник в Крыму, сообщило Министерство обороны России.