Боевики выпустили три кассетных снаряда по Донецку

© Фото: РИА Новости

В ночь на воскресенье в период с 2:25 по 2:40 украинские боевики выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:25 - н.п. Яснобродовка - г. Донецк (Киевский район)<...>по направлению: 02:40 - н.п. Яснобродовка - г. Донецк (Киевский район)», - сообщает представительство в Telegram-канале СЦКК.

Ранее ВРИО главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за август националисты атаковали Донецк кассетными боеприпасами минимум 104 раза. По его словам, в результате нападений погибли семь человек, и еще 17 получили ранения.