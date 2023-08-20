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Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне

Елизавета Егорова
04:24 20.08.2023
По словам ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Эйсмонта, российская станция могла бы сфотографировать следы американских «Аполлонов», однако у нее не было такой задачи.
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Межпланетная российская станция «Луна-25» не показала фотографии посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», которые свидетельствует факт высадки американских астронавтов на Луну. По словам ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, это случилось, потому что у станции не было такой задачи, хотя сделать это возможно.

«Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно», - цитирует РИА Новости слова Эйсмонта.

Ранее стало известно, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация, из-за которой не удалось выполнить маневр с заданными параметрами. Специалисты проанализировали ошибку и подготовили новый план действий.

Первые снимки космоса станция передала 14 августа. Все приборы «Луны-25» показали полную работоспособность и готовность к исследованию спутника Земли.

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