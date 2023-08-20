Внуково и Домодедово временно закрыты на прилет и вылет самолетов

Ряд рейсов в московских аэропортах задержаны или отменены.

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Московские аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщил собеседник ТАСС в авиаслужбах.

«Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов», - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, ряд рейсов задержаны или отменены. О задержке вылетов и прилетов также свидетельствует табло Домодедово.

Ограничение на полеты Внуково, Шереметьево и Домодедово вводили в пятницу. Причиной назвалось обеспечение безопасности для гражданских воздушных судов.