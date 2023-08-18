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Аэропорты Москвы вводили временное ограничение на полеты самолетов

Анастасия Бобылева
07:58 18.08.2023
Сейчас аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме.
Аэропорты Москвы вводили временное ограничение на полеты самолетов
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также подмосковный аэропорт Жуковский утром 18 августа вводили ограничения на полеты самолетов. На данный момент все ограничения сняты, аэропорты работают в штатном режиме, уточнили в Росавиации.

«Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский», - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

 При этом уточняется, что семь рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты, где они совершили успешную посадку. Это аэропорты Стригино в Нижнем Новгороде, Пулково в Санкт-Петербурге, а также «Минск» в столице Белоруссии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ночью беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Его сбили пи помощи средств ПВО.

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