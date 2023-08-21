Разведчики из Тувы захватили опорный пункт на Краснолиманском направлении

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​Разведчики горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) вскрыли местоположение опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Разведчики из Тувы обеспечили его захват, сообщает Минобороны России.

Бойцы выдвинулись в район разведки и при помощи беспилотника определили расположение опорного пункта противника. На его захват выдвинулся штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты БМП-2. Приблизившись почти вплотную к позициям, тяжелая техника применила тактику «танковой карусели» и в лоб атаковала противника.

«Это был пулеметный расчет, а рядом - блиндаж. Они отстреливались из пулемета и в случае артиллерийского удара забегали в блиндаж. Мы подползли к этому опорному пункту и из ручных гранатометов уничтожили данную цель», - рассказали тувинские разведчики.

Быстрая атака и огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали украинских боевиков. Разведчики захватили в опорнике трофеи. Они отмечают, что в основном им попадается западное оружие. В этот раз - с надписями на польском.

Уничтожить укрывшегося в лесу и замаскированного противника удалось благодаря взаимодействию танкистов и разведчиков. Для переговоров разведчики использовали национальный тувинский язык.

«Мы заходим первыми. В основном обеспечиваем заход нашей группы и прикрытие. Чтобы враг не мог по нам отработать, мы должны зайти первыми и убрать пулеметчиков. Самая главная задача - убрать пулеметчиков и навести наших ребят на нужные точки, чтобы они в целости и безопасности. В основном первыми уходят снайперы. По два человека мы работаем, наблюдаем точки и после этого уже даем команду нашим, чтобы заходили за нами и работали», - рассказал снайпер с позывным «Муха».

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Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.