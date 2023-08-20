В Саратовской области на насосной станции погибли трое мужчин

Трагедия произошла в воскресенье в поселке Горный.

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В поселке Горный Саратовской области главный инженер и два слесаря погибли при проведении работ на канализационной насосной станции. Об этом сообщили в региональном СУ СК России. Трагедия произошла в воскресенье, 20 августа.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что погибшие 39, 45 и 67-летние мужчины занимались восстановлением запорной арматуры в приемном колодце станции.

Напомним, недавно при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали семь человек. Двое погибли.