В Саратовской области на насосной станции погибли трое мужчин
Трагедия произошла в воскресенье в поселке Горный.
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В поселке Горный Саратовской области главный инженер и два слесаря погибли при проведении работ на канализационной насосной станции. Об этом сообщили в региональном СУ СК России. Трагедия произошла в воскресенье, 20 августа.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что погибшие 39, 45 и 67-летние мужчины занимались восстановлением запорной арматуры в приемном колодце станции.
Напомним, недавно при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали семь человек. Двое погибли.