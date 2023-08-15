Два человека погибли при взрыве на месторождении в Югре

При взрыве на Талинском нефтяном месторождении погибли два человека, еще семь получили ранения.

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Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Еще семь получили ранения.

«Семь человек пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Югре. По предварительным данным, два человека погибли», - сообщает официальный Telegram-канал Югры.

На месторождении зафиксировали горение на площади 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом.

Ранее стало известно, что после трагедии как минимум четыре человека находились в тяжелом состоянии. У 70% пострадавших зафиксировали ожоги тела.