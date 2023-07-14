Орбан констатировал утрату Украиной суверенитета

По мнению главы венгерского правительства Виктора Орбана, конфликт на Украине закончится тогда, когда этого пожелают США.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина полностью утратила суверенитет. Официальный Киев не имеет военной промышленности и зависит от иностранного финансирования, добавил политик. По мнению Орбана, конфликт на Украине закончится тогда, когда этого пожелают власти США.

«Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет - у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства», - напомнил Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

Комментируя перспективы членства Украины в НАТО, Виктор Орбан отметил, что это будет означать немедленное начало третей мировой войны.

Напомним, ранее Будапешт выступил против выделения очередного транша военной помощи Киеву за счет Европейского фонда мира. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его страна согласилась на увеличение фонда с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан, а не на финансирование оружейных поставок.