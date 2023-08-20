В стране и мире Сильнейшие грозовые ливни накрыли север Москвы Ирина Елагина В районе ВДНХ гремят раскаты громы и сверкают молнии. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Северные районы Москвы оказались в эпицентре непогоды днем 20 августа. Очевидцы поделились видео проливного дождя с грозой и молнией. На кадрах, снятых в районе ВДНХ, видны мощная завеса дождя, гремят раскаты громы и сверкают молнии. Гроза сопровождается мощным ветром. По данным МЧС, его порывы достигают 17 м/с. В Росгидромете предупредили, что гроза продлится еще несколько часов. «С 15.00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в г. Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - передает пресс-служба МЧС. Метеорологи не исключают и появление града, МЧС просит москвичей и гостей столицы соблюдать осторожность. Экспертное мнение и аналитика