ЦПВС: авиация коалиции США за сутки десятки раз нарушила протоколы деконфликтации

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В Сирии за сутки зафиксировали 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с Россией полетами беспилотников международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сегодня сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В районе базы «коалиции» Эт-Танф в провинции Хомс зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, двумя парами истребителей Dassault Rafale и двумя разведывательно-ударными БПЛА MQ-1C.

Напомним, ранее сообщалось, что два российских истребителя Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию систем наведения. Это привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

Радиолокационное воздействие на них оказали и два истребителя F-35. Российская сторона отмечает, что подобные действия создают опасные ситуации в небе.