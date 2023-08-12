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ЦПВС: авиация коалиции США за сутки десятки раз нарушила протоколы деконфликтации

Сергей Лебедев
22:57 12.08.2023
Действия западных самолетов и беспилотников создают опасные ситуации в небе Сирии.
ЦПВС: авиация коалиции США за сутки десятки раз нарушила протоколы деконфликтации
© Фото: Senior Airman Koby Saunders, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В Сирии за сутки зафиксировали 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с Россией полетами беспилотников международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сегодня сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В районе  базы «коалиции» Эт-Танф в провинции Хомс зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, двумя парами истребителей Dassault Rafale и двумя разведывательно-ударными БПЛА MQ-1C.

Напомним, ранее сообщалось, что два российских истребителя Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию систем наведения. Это привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

Радиолокационное воздействие на них оказали и два истребителя F-35. Российская сторона отмечает, что подобные действия создают опасные ситуации в небе.

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