Командир экипажа Ка-52 рассказал об уничтожении танка Leopard и нескольких БМП Bradley

Российская авиация успешно уничтожает иностранную технику в зоне спецоперации. Боевики пытаются поставить на натовскую технику дополнительную защиту, но опыт боевых действий показывает, что против наших ударных Ка-52 нет приема.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На фронте для вертолета Ка-52 каждый день находятся задачи. На борту машины мощное вооружение. В том числе управляемые ракеты «Вихрь», с помощью которых авиация ежедневно уничтожает украинскую бронетехнику.

На кадрах со штурманского прибора наведения хорошо видно, как с расстояния в несколько километров вертолет отправляет ракету точно к цели. Несмотря на то что полет занимает несколько секунд, шанса уйти у бронемашины уже нет. Появляется яркая вспышка от попадания ракеты, а через секунду детонирует боекомплект подбитого бронетранспортера. Российские вертолеты, оставаясь вне зоны действия систем ПВО противника, стремительно уходят к новой цели.

Самара - одновременно и родной город, и позывной командира экипажа Ка-52. В прошлом летчик-инструктор, он сам попросил о переводе в боевое подразделение. И вот уже больше года сражается в небе на передовой в составе группировки войск «Днепр».

«На нашем счету уже более десятка уничтоженных единиц бронетехники только за этот месяц. На счету есть немецкий танк Leopard, несколько БМП Bradley, причем некоторые из них уже с динамической защитой поставленной», - отметил Самара.

Стараясь уберечь оставшуюся тяжелую технику, украинские боевики ставят динамическую защиту еще советского образца - своеобразную модернизацию проходят даже корпуса импортных бронемашин. Все потому, что провальные атаки во время контрнаступления показали, что российское оружие легко пробивает даже лучшую западную броню. Но и такие беспрецедентные меры не в силах защитить танки от ударов с воздуха, причем ни днем, ни ночью.

«Иногда ночью даже лучше видно. Спрятать тепловой след уже тяжелее. За кустиком ты его не спрячешь - будет гореть. На максимальной скорости подходим, с максимально возможного удаления выполняем боевой маневр. Все это на большой скорости, на максимальной. И развороты с большими углами крена», - рассказал штурман с позывным Граф.

Действуя на передовой, нередко летчики ведут свои машины на скорости до 300 километров в час лишь в нескольких метрах от земли. Такой опасный, казалось бы, маневр на самом деле спасает жизнь экипажу. Все для того, чтобы обойти системы ПВО противника.

Во время боевого вылета летчиков всегда прикрывает вертолет Ми-8 и специальный отряд на его борту. В случае если экипаж окажется на земле, на помощь им придут поисковики, медики и группа огневой поддержки.

«Все друг друга знаем. Все выполняем задачи уже не первый день. Все уже друзья и товарищи. Боевые действия сближают людей. И все военнослужащие - братья», - поделился командир поисково-спасательной группы с позывным Лифан.

Лифан вырос в офицерской семье с давними военными традициями. Отец, дед и прадед прошли не одну войну. Командир отряда продолжил династию. За годы службы в Вооруженных силах сделал для себя важный вывод: взаимовыручка и забота о подчиненных - это то, что делает нашу армию сильнее.

«Забота, ласка должна быть. Чтобы человек понимал, что о нем заботятся и он нужен для своей Родины, своему государству и его товарищи не подведут. Тем самым вырабатывается чувство ответственности», - добавил Лифан.

С заботой о тех, кто рядом в небе, прикрывая тех, кто держит удар на земле, российские летчики группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи на передовой и днем и ночью. Оставаясь одной из самых желанных целей и одновременно угрозой для противника, вертолеты наносят точные удары и уходят незамеченными. Вылеты и дежурства ежедневные. Поэтому даже свой профессиональный праздник, прошедший накануне, летчики встретили в небе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.