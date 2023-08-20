Опубликованы кадры последствий обстрела Ясиноватой украинскими боевиками

В результате удара украинских националистов погиб мужчина, еще четыре человека ранены.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские боевики обстреляли Ясиноватую.

Большинство снарядов упали во дворы многоквартирных домов. Сообщается, что националисты вели огонь снарядами 155-ого калибра.

В результате атаки боевиков погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Повреждения получили один частный и семь многоквартирных домов, а также припаркованные поблизости автомобили.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что при обстреле Донецка 19 августа украинские боевики использовали зажигательные ракеты. Националисты нанесли удары по Донецку, Зайцево и Светлодарску в Донецкой Народной Республике.