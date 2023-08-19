ВСУ использовали зажигательные ракеты при обстреле Донецка 19 августа

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Три города ДНР - Донецк, Зайцево и Светлодарск - пострадали от обстрела со стороны Украины 19 августа. По данным представительство ДНР в СЦКК, ВСУ применили при артударе зажигательные ракеты и снаряды натовского калибра.



По информации представительства, было зафиксировано семь обстрелов с разницей в 5-10 минут: в 14.45, 14.50, 15.50, 15.55, 16.05, 16.15 и в 16.25.

«Выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров, четыре снаряда калибром 152 миллиметра и две ракеты из РСЗО (зажигательные)», - поделился оперативной информацией Telegram-канал представительства.

Ранее сообщалось о применении ВСУ кассетных боеприпасов при обстреле Донецка, часть снарядов не взорвались и сдетонировали спустя несколько суток и привели к гибели двух человек, еще двое жителей города получили тяжелые ранения.