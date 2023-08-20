СМИ стран БРИКС включили борьбу с фейками в принятый на медиафоруме план

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Средства массовой информации объединения БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации. Такую задачу включили в план действий СМИ стран объединения, который был принят на шестом медиафоруме БРИКС в Йоханнесбурге.

«Мы должны... эффективно опровергать искаженные сообщения и фальшивые новости», - цитирует РИА Новости заявление.

Ранее на саммит БРИКС не были приглашены лидеры США Великобритании и Франции. Приглашение на саммит разослал президент ЮАР Сирил Рамапоса.