Лидеров Франции, США и Великобритании не пригласили на саммит БРИКС

ЮАР пригласила на саммит БРИКС представителей 70 стран, однако среди приглашенных нет руководителей США, Великобритании и Франции.

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Президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на предстоящий саммит БРИКС, несмотря на его попытки добиться участия в мероприятии. Об этом сообщает портал News 24.

Приглашения на саммит разослал президент ЮАР Сирил Рамапоса. Всего на мероприятие было приглашено 70 стран, однако среди них нет лидеров Франции, Великобритании и США.

Ранее в Кремле сообщили, что Россию на саммите БРИКС будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин также поучаствует в мероприятии, однако в режиме видеоконференции.

На сегодняшний день БРИКС представляет собой объединение из пяти государств: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Вместе эти пять стран представляют более 40% населения Земли.