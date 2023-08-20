В рамках «Армии-2023» прошел масштабный мотопробег

Около 70 единиц современной и раритетной мототехники приняли участие в масштабном мотопробеге.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие и гражданский персонал Министерства обороны России приняли участие в мотопробеге, который посвящен Международному военно-техническому форуму «Армия-2023».

Мотопробег прошел в Москве и Московской области.

Военнослужащие, гражданский персонал российского оборонного ведомства и члены мотоклуба «Офицеры России», численностью более 100 человек проехали на мотоциклах от Центрального Дома Российской Армии до парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Участники акции также посетили музей трофейной техники и осмотрели экспозиции выставки «Армии-2023».

Зрителями масштабного мотопробега стали все гости и участники Форума на различных площадках проведения мероприятий.

Всего в мотопробеге было задействовано около 70 единиц современной и раритетной мототехники.

Ранее мы показывали кадры с закрытия выставки «Военное образование - на службе Отечеству» с Международного военно-технического форума «Армия-2023». За время работы данного тематического раздела было проведено более 50 мастер-классов и более 40 преподавателей прошли повышение квалификации.