На «Армии-2023» состоялось закрытие выставки «Военное образование - на службе Отечеству»
В заключительный день Международного военно-технического форума «Армия-2023», на сцене зоны презентаций состоялась торжественная церемония закрытия и награждения участников тематического раздела «Военное образование - на службе Отечеству».
В мероприятии приняли участие начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников.
В составе тематического раздела участвовали 34 военно-учебных заведения и их филиалы, 7 довузовских учебных заведений Минобороны России, 14 представителей промышленностей (всего более 440 человек). Все они за семь дней форума объединились в одну большую семью, насчитывающую около пятисот человек, что показывает уникальность и многогранность системы военного образования.
В рамках раздела педагоги военно-учебных заведений провели более пятидесяти мастер-классов. Также было продемонстрировано 8 экспозиций, 64 различных стенда, 12 экспонатов и 6 макетов - образцов ВВСТ. Более сорока преподавателей вузов прошли повышение квалификации.
Суворовцы, курсанты и офицеры приняли участие в тематической беседе «Встреча с Героем. Разговоры о важном», а участники круглых столов обсудили вопросы развития автоматизированных систем управления образовательной деятельностью, а также обучения начальной военной подготовке в довузовских образовательных организациях Министерства обороны.
В культурных мероприятиях выставки принял участие коллектив концертной бригады Центрального дома Российской армии.
На церемонии закрытия получили свои награды победители конкурсов, которые проводились в рамках «Военного образования - на службе Отечеству».
Выставка «Военное образование - на службе Отечеству» была открыта в рамках МВТФ «Армия-2023» 14 августа. На церемонии открытия присутствовал замминистра обороны РФ Николай Панков.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.