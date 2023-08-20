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На «Армии-2023» состоялось закрытие выставки «Военное образование - на службе Отечеству»

14:10 20.08.2023
За время работы тематического раздела «Военное образование - на службе Отечеству» провели более 50 мастер-классов и более 40 преподавателей прошли повышение квалификации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В заключительный день Международного военно-технического форума «Армия-2023», на сцене зоны презентаций состоялась торжественная церемония закрытия и награждения участников тематического раздела «Военное образование - на службе Отечеству».

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников.

В составе тематического раздела участвовали 34 военно-учебных заведения и их филиалы, 7 довузовских учебных заведений Минобороны России, 14 представителей промышленностей (всего более 440 человек). Все они за семь дней форума объединились в одну большую семью, насчитывающую около пятисот человек, что показывает уникальность и многогранность системы военного образования.

В рамках раздела педагоги военно-учебных заведений провели более пятидесяти мастер-классов. Также было продемонстрировано 8 экспозиций, 64 различных стенда, 12 экспонатов и 6 макетов - образцов ВВСТ. Более сорока преподавателей вузов прошли повышение квалификации.

Суворовцы, курсанты и офицеры приняли участие в тематической беседе «Встреча с Героем. Разговоры о важном», а участники круглых столов обсудили вопросы развития автоматизированных систем управления образовательной деятельностью, а также обучения начальной военной подготовке в довузовских образовательных организациях Министерства обороны.

В культурных мероприятиях выставки принял участие коллектив концертной бригады Центрального дома Российской армии.

На церемонии закрытия получили свои награды победители конкурсов, которые проводились в рамках «Военного образования - на службе Отечеству».

Выставка «Военное образование - на службе Отечеству» была открыта в рамках МВТФ «Армия-2023» 14 августа. На церемонии открытия присутствовал замминистра обороны РФ Николай Панков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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