ВСУ выпустили 13 ракет по ДНР

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Украинские боевики подвергли массированному ракетному удару территорию ДНР. В течение пяти минут 20 августа ВСУ выпустили по населенным пунктам Ясиноватского района 13 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Первые пять ракет со стороны Украины накрыли Ясиноватский район в 14:28, а еще через пять минут боевики нанесли второй удар, выпустив восемь ракет из РСЗО.

Кроме этого, как отмечается в Telergram-канале представительства боевики сегодня утром обстреляли Донецк натовскими снарядами калибра 155 мм и больше часа стреляли снарядами калибра 152 мм по населенным пунктам Гольмоский и Озеряновка.

Ранее сообщалось об использовании ВСУ зажигательных ракет при обстреле Донецка.



