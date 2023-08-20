Дроны-камикадзе уничтожили бронетранспортеры боевиков на Запорожском направлении
МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских бронетранспортеров на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские FPV-дроны уничтожили бронетехнику украинских боевиков на Запорожском направлении. Кадры с беспилотников показало Минобороны РФ.
На видео дроны-камикадзе подлетают к украинским бронетранспортерам и стремительно снижаются.
Ранее «Звезда» показала работу операторов FPV-дронов в зоне СВО. Военнослужащие рассказали, как наблюдают за техникой противника и обнаруживают цели, а также показали свою боевую работу.