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Замминистра обороны Панков открыл выставку «Военное образование - на службе Отечеству» в рамках МВТФ «Армия-2023»

18:19 14.08.2023
На выставке представлены экспонаты, стенды тренажеры и электронные образовательные ресурсы от более 500 воспитанников, курсантов и преподавателей учебных заведений Минобороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» открыл выставку «Военное образование - на службе Отечеству». Экспозиция посвящена подготовке военных кадров с учетом опыта специальной военной операции. На ней выставлены 84 экспоната, стенды, тренажеры и электронные образовательные ресурсы, которые представляют более 500 воспитанников, курсантов и преподавателей из 41 учебного заведения Минобороны, а также представители семи предприятий промышленности.

«Дорогие друзья, тематическую выставку "Военное образование - на службе Отечеству" разрешите считать открытой», - сказал Панков на открытии выставки.

На площадке представлены интеллектуальная система подготовки специалистов разведывательно-ударных действий, интерактивный тактический полигон, тренажер по подготовке расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», интерактивная система подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, на выставке присутствуют кластер беспилотных летательных аппаратов, авиационный и военно-морской кластеры, киберполигон для подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также тренажер подготовки экипажа специальной машины химической разведки РХМ-8.

Посетители выставки могут ознакомиться с интеллектуально-информационной средой военного образования и отдельной экспозицией, посвященной инновационным научно-техническим разработкам воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России - победителям Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку». Воспитанники Тверского СВУ представляют «Суворовскую лабораторию искусственного интеллекта», а Московского СВУ - «Суворовскую интеллектуальную обучающую среду».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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