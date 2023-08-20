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МО РФ сообщило об отражении 23 атак украинских националистов за сутки

14:14 20.08.2023
В результате действий российских военнослужащих киевский режим потерял до 545 боевиков на четырех направлениях.
МО РФ сообщило об отражении 23 атак украинских националистов за сутки
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Вооруженные силы России за сутки отразили 23 атаки украинских националистов на четырех направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

На Запорожском направлении российские войска отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Киевский режим потерял до 135 боевиков, два танка, две БМП, три автомобиля. Также была уничтожена зарубежная техника: два БТР Stryker, польская САУ Krab, американская артиллерийская система M777, гаубицы FH-70 и M119, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила шесть атак националистов. Потери противника составили свыше 280 боевиков, шесть БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777  и гаубицы Д-20 и Д-30. Также уничтожены полевые склады боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка.

На Купянском направлении силы «Западной» группировки войск отразили шесть атак противника. Уничтожено до 60 боевиков, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении, где действует группировка войск «Центр», отражены три атаки противника. Уничтожено до 70 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении 15 украинских атак за сутки. Киевские формирования безуспешно пытались атаковать на нескольких направлениях, однако все атаки отбивались российскими бойцами, при этом противник нес серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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