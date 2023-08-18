Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак

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В Минобороны России сообщили об отражении 15 украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Киевские формирования безуспешно пытались атаковать на нескольких направлениях, однако все атаки отбивались российскими бойцами, при этом противник нес серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике. На Донецком направлении отражены три атаки, на Южно-Донецком - одна, на Купянском - семь, на Краснолиманском - две, на Запорожском - две.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы», - заявил представитель российского оборонного ведомства.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25, один уничтожен в районе Веролюбовки в ДНР, другой в районе Малой Токмачки в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.