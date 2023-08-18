Армия Армия Армия

Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак

14:18 18.08.2023
Враг пытался атаковать на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны России сообщили об отражении 15 украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Киевские формирования безуспешно пытались атаковать на нескольких направлениях, однако все атаки отбивались российскими бойцами, при этом противник нес серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике. На Донецком направлении отражены три атаки, на Южно-Донецком - одна, на Купянском - семь, на Краснолиманском - две, на Запорожском - две.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы», - заявил представитель российского оборонного ведомства.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25, один уничтожен в районе Веролюбовки в ДНР, другой в районе Малой Токмачки в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:18 Армия
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
13:02 В стране и мире
Видео
Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
11:53 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
11:30 Армия
Видео
Пленный украинец рассказал, как бойцам ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет
09:17 В стране и мире
Представители более 30 стран приедут на Международный антифашистский конгресс в Минске
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.