Академик РАН Маров рассказал, как будет проходить расследование крушения «Луны-25»

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Межведомственная комиссия, которая была создана после крушения космического аппарата «Луна-25», будет уделять особое внимание сделанным расчетам и попытается выявить допущенные ошибки. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал академик РАН, руководитель космических исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского Михаил Маров.

«Уже создана межведомственная комиссия Роскосмоса, она будет разбираться в причинах. Нужно поднимать массу материалов, документов, сопоставлять многие вещи, может быть даже воспроизвести лабораторно. Но главным образом это расчетные задачи. Могу сказать, что где-то была какая-то ошибка в алгоритмах. Думаю, что в обозримое время будет найден ответ и об этом несомненно сообщат», - рассказал академик.

Напомним, что 20 августа Роскосмос сообщил о том, что космический аппарат «Луна-25» прекратил свое существование после столкновения с лунной поверхностью. До этого на борту аппарата произошла нештатная ситуация и он утратил связь с Землей.