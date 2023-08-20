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Церемония закрытия форума «Армия-2023»: прямая трансляция

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Началась: 14:58 20.08.2023
Кирилл Кунецкий
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию церемонии закрытия девятого Международного военно-технического форума «Армия-2023».

В этом году научно-деловая программа форума включала в себя 260 мероприятий: 182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание.

В научно-деловой программе форума приняли участие 1 023 доктора и 2 132 кандидата наук. В качестве организаторов научно-деловой программы Форума выступили 66 органов военного управления Министерства обороны совместно с подчиненными вузами и научно-исследовательскими организациями, а также 56 организаций других министерств и ведомств.

Заседания научно-деловой программы посетили представители делегаций от 55 стран и приняло участие свыше 15 тысяч человек. Из них более трех тысяч специалистов высшей квалификации.

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