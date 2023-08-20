Минфин заявил о приостановке налоговых соглашений с недружественными странами

Среди нарушений названы приостановка обмена налоговой информацией с РФ и отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений.

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Минфин РФ сообщил, что Россия приостановила действия некоторых положений международных договоров с недружественными странами. Договоры касаются налогообложения. Данный Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 августа.

Министерство финансов сообщило, что в феврале 2023 года ЕС включил Россию «в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список Евросоюза"». Указано, что недружественные страны не исполняют отдельные положения налоговый соглашений. Информация опубликована на официальном сайте Минфина.

«Например, отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений, а также приостановление обмена налоговой информацией с Россией. В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке», - заявили в ведомстве.

Ссылаясь на Венскую конвенцию о праве международных договоров, Минфин отметил, что та допускает приостановку соглашений или их некоторых положений, если права одной из стран были нарушены. В министерстве финансов добавили, что частичная приостановка налоговых соглашений будет действовать до тех пор, пока права России не будут восстановлены недружественными странами или соглашения не будут денонсированы.

Напомним, подписанный президентом Путиным указ касается соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и США, Канадой, Японией, ЕС и другими странами. Отмечено, что действие перечисленных в указе положений приостановлено до момента устранения нарушений «законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или пока соответствующие документы не прекратят свое действие.